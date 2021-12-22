"سيصعب علي النوم".. أول تعليق من تشافي بعد التعادل امام اشبيلية

وقال تشافي " لدي شعور حلو ومر، وسيصعب علي النوم، حيث كان علينا تحقيق الفوز ،لكن يجب أن نكون أكثر هدوء ، كنا جيدين جدا في الشوط الاول وأظهرنا شخصيتنا والفريق يتطور ونقوم بعمل جيد ".وأضاف تشافي " احتجنا الفوز من أجل التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وفخورون بالفريق رغم التعادل، لكن لم يحالفنا الحظ، حيث ارتطمت كرة ديمبلي في القائم، ونافسنا فريقا عظيما ".وتابع، " من المخزي أن نخرج متعادلين فقد تهيأت لنا فرصة ذهبية والنقطة لا تخدمنا وافتقدنا الصبر ومعرفة الوقت المناسب للهجوم ".وواصل تشافي " إشبيلية فريق يتمتع بخبرة كبيرة، وكوندي دافع بقوة ضد الزلزولي، وصنعنا الفارق وكنا أفضل، لذلك أعتقد أننا نستحق المزيد ".