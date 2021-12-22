"سيصعب علي النوم".. أول تعليق من تشافي بعد التعادل امام اشبيلية
أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي مع إشبيلية في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، من منافسات الليغا الاسبانية التي أقيمت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وقال تشافي " لدي شعور حلو ومر، وسيصعب علي النوم، حيث كان علينا تحقيق الفوز ،لكن يجب أن نكون أكثر هدوء ، كنا جيدين جدا في الشوط الاول وأظهرنا شخصيتنا والفريق يتطور ونقوم بعمل جيد ".
وأضاف تشافي " احتجنا الفوز من أجل التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وفخورون بالفريق رغم التعادل، لكن لم يحالفنا الحظ، حيث ارتطمت كرة ديمبلي في القائم، ونافسنا فريقا عظيما ".
وتابع، " من المخزي أن نخرج متعادلين فقد تهيأت لنا فرصة ذهبية والنقطة لا تخدمنا وافتقدنا الصبر ومعرفة الوقت المناسب للهجوم ".
وواصل تشافي " إشبيلية فريق يتمتع بخبرة كبيرة، وكوندي دافع بقوة ضد الزلزولي، وصنعنا الفارق وكنا أفضل، لذلك أعتقد أننا نستحق المزيد ".
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