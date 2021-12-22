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"الملك كازو".. بعمر 54 ولا ينوي الاعتزال ويتلقى عروضا

رياضة

2021-12-22 | 09:29
"الملك كازو".. بعمر 54 ولا ينوي الاعتزال ويتلقى عروضا
المصدر:
وكالات
2,237 مشاهدة

أكد لاعب كرة القدم الياباني، كازويوشي ميورا، انه لا ينوي الاعتزال، وأن هناك نحو 8 أندية محلية تسعى للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، ان " اللاعب البالغ عمره الآن 54 عاما، ويشتهر باسم "الملك كازو" في بلاده، أكبر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الياباني عندما لعب مع يوكوهاما الموسم الماضي، لكنه يتطلع الآن إلى فرص في مكان آخر بعد هبوط فريقه للدرجة الثانية".

ونقلت الوكالة عن ميورا، قوله: "أتلقى العديد من العروض من أندية تطمح في الصعود للدرجة الأولى، سيكون عملا صعبا اتخاذ قرار بشأن النادي الذي سيلعب له".

واضاف: "أريد تحديد الأهم بالنسبة لي وبعدها اتخاذ قرار صادق مع النفس بناء على مشاعري".

وبدأ ميورا مسيرته مع سانتوس البرازيلي عام 1986 لأن اليابان حينها لم يكن لديها دوري للمحترفين، قبل اللعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوىودينامو زغرب وفيسل كوبي.
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