للمرة الثانية توالياً.. الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي

افتتح الرجاء التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه حميد أحداد، إلا أن الأهلي عاد بهدف قاتل عن طريق البديل طاهر محمد طاهر، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأحمر، بعدما أهدر عبد الإله مدكور الركلة الأخيرة للرجاء.وبذلك الفوز يحتفظ الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي والثامن في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.