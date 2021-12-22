غرناطة يعمق جراحات أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي والرابعة على التوالي، عند 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق 14 نقطة كاملة خلف جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر).في المقابل، ارتفع رصيد غرناطة، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.وسجل أتلتيكو عن طريق اللاعب البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة الثانية، لكن داروين ماتشيس أدرك التعادل لغرناطة في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف خورخي مولينا الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 61، ليحاول أتلتيكو إدراك التعادل والحصول على نقطة وحيدة على الأقل ولكن دون جدوى.