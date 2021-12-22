بسبب تراجع النتائج.. الزوراء يتخذ إجراءً صارماً بحق لاعبيه - عاجل

وذكر النادي في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "الهيئة الادارية للنادي وانطلاقا من تعاملها المتوازن مع الاحداث الاخيرة على صعيد سوء النتائج والأداء، اصدرت قرارا بخصم نسبة 10٪ من عقود فريقنا للموسم الكروي الحالي”.واوضح، ان "القرار جاء نتيجة لانخفاض مستوى فريق نادينا بكرة القدم والذي اقترن بسوء النتائج والاداء غير الجيد، خاصة في الدورين السابقين من دورينا".وخسر الزوراء اليوم امام النفط بهدفين لهدف ضمن الحولة 14 من دوري الكرة الممتاز.