راموس يعلق على طرده في مباراة لوريان

وكتب راموس "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد المباراة، قال فيها: "اليوم هو يوم جديد للتعلم، غدا يوم جديد للتحسين. نظل دائما إلى الأمام".وتلقى راموس على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين (81 و86) بعد أن دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، وعندما كانت النتيجة تشر إلى تقدم لوريان بهدف.ولم يشارك سيرخيو راموس سوى 3 مرات فقط مع باريس سان جيرمان، منذ أن انتقل إلى صفوفه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد، ولم يبدأ بعد كأساسي بسبب الإصابة طوال الفترة الماضية.