في عيد ميلاده الـ 71.. ديل بوسكي اعشق ثلاثي ريال مدريد

وتكلم ديل بوسكي في عيد ميلاده الـ 71، على راديو ماركا، عن الفريق الملكي الذي فاز 2-1 على أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء في سان ماميس.وقال ديل بوسكي: "لطالما كان سان ماميس مكانا رائعا، بنزيما لاعب عظيم جدًا، والجمهور أظهر حبه له".وأضاف "أنا عاشق لكروس ومورديتش وكذلك بنزيما".