في عيد ميلاده الـ 71.. ديل بوسكي اعشق ثلاثي ريال مدريد
كشف مدرب إسبانيا السابق فيسنتي ديل بوسكي، اليوم الخميس، عن إعجابه الشديد بلاعبي ريال مدريد، توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما.
وتكلم ديل بوسكي في عيد ميلاده الـ 71، على راديو ماركا، عن الفريق الملكي الذي فاز 2-1 على أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء في سان ماميس.
وقال ديل بوسكي: "لطالما كان سان ماميس مكانا رائعا، بنزيما لاعب عظيم جدًا، والجمهور أظهر حبه له".
وأضاف "أنا عاشق لكروس ومورديتش وكذلك بنزيما".
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