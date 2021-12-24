بوفون: وصول كريستيانو ليوفنتوس أفقد الفريق هويته

أدلى أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جيانلويجي بوفون بتصريحات مثيرة لشبكة TUDN الأمريكية، وصف فيها قدوم زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس سنة 2018 من ريال مدريد، بغير المناسب والذي أفقد نادي الشمال الإيطالي هويته.

وتحدث بوفون عن عودته لليوفي سنة 2019 بعد تجربة قصيرة رفقة باريس سان جيرمان موسم 2018-2019، ليشارك النجم البرتغالي نفس الفريق لموسمين متتالين قبل رحيله إلى نادي بارما في القسم الثاني الإيطالي.

وصرح الدولي الإيطالي السابق قائلاً: "كانت ليوفنتوس فرصة التتويج بدوري الأبطال في موسم كرستيانو الأول مع الفريق (2018-2019)، كنت وقتها أنا في باريس، لكن لم أفهم ماذا حصل وكيف فشل اليوفي في تحقيق اللقب".

انهزم وقتها (2018-2019) يوفنتوس ضد نادي أياكس الهولندي على ملعبه بنتيجة 1-2 في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، ليخرج من المنافسة خالي الوفاض رغم انتدابه للأسطورة البرتغالية من ريال مدريد ذلك الموسم.

أعقب بوفون حديثه بعد ذلك، وحلل وضعية الفريق بعد عودته من باريس سان جيرمان، حيث وصف الأمر قائلاً: "عند عودتي من باريس، عملت رفقة كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، توصلت إلى قناعة واحدة بأن النادي فقد هويته، كانت تكمن قوة اليوفي في روح المجموعة".

وأضاف حارس بارما (43 سنة) قائلاً: "وصلنا للدور النهائي سنة 2017 من منافسة دوري الأبطال بفضل الخبرة التي كان يتمتع بها الفريق، ولكن بسبب الروح الجماعية التي كانت سائدة أيضاً، كانت المنافسة محتدمة حول المراكز، فقدنا ذلك مع قدوم كريستيانو".

حقق حارس المنتخب الإيطالي السابق (176 مشاركة دولية) عديد الألقاب المحلية والقارية في مسيرته رفقة اليوفي ومنتخب إيطاليا، لكن غابت أغلى الكؤوس الأوروبية "دوري الأبطال" عن خزائن تتويجات بوفون رغم تجاوزه لحاجز 1000 مباراة في مشواره الطويل.