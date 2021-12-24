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الاتحاد الإسباني يطالب "الزلزولي" بعدم اللعب لمنتخب المغرب

رياضة

2021-12-24 | 08:45
الاتحاد الإسباني يطالب "الزلزولي" بعدم اللعب لمنتخب المغرب
المصدر:
ارم نيوز
1,547 مشاهدة

يمارس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضغوطا على لاعب برشلونة عبدالصمد الزلزولي لعدم تلبية دعوة المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون.

وأعلن وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، استدعاء عبدالصمد الزلزولي، نجم برشلونة الصاعد، لقائمة منتخب المغرب التي ستخوض مباريات أمم أفريقيا، الشهر المقبل.
 
وكشفت شبكة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية أن الاتحاد الإسباني لا يريد أن يرتدي عبدالصمد الزلزولي قميص المنتخب المغربي، أملا في تمثيل منتخب إسبانيا مستقبلا.
 
ونقلت ”بي إن سبورتس“ عن مصادر داخل الاتحاد الإسباني، أنه تم وعد عبدالصمد الزلزولي باستدعائه مستقبلا للمنتخب الإسباني، حال رفضه اللعب مع المنتخب المغربي خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
 
وظهر عبدالصمد الزلزولي مع نادي برشلونة بشكل جيد خلال الفتر الأخيرة من الموسم الجاري.
 
كان المدرب المؤقت لبرشلونة سيرجي باراخوان أول من منح اللاعب المغربي فرصة التدريب رفقة الفريق الأول والمشاركة خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس 1-1 حيث لعب 10 دقائق، لكن تشافي هيرنانديز سمح له بالظهور بشكل أكبر.
 
ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 9 يناير 2022 بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو، ثم إثيوبيا مع الرأس الأخضر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير.
 
وتجبر قواعد الفيفا الأندية على ترك لاعبيها للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بحلول 27 ديسمبر/كانون الأول أي قبل 13 يوما من انطلاق البطولة.
 
وأثيرت الكثير من الشكوك حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين، بعد تجدد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، واحتمالات تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والطواقم الفنية التي ستسافر إلى الكاميرون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
وأكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن كأس أمم أفريقيا 2021 ستقام في موعدها المحدد في الكاميرون، في يناير وفبراير المقبلين.
 
وأفادت تقارير بأن الأندية الأوروبية الكبرى أوضحت موقفها بالفعل للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وقال اتحاد الأندية الأوروبية: ”فيما يتعلق بالبروتوكولات المعمول بها، على حد علمنا، لم يوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن بروتوكولًا طبيًا وتشغيليًا مناسبًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم“.

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