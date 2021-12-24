أول تعليق من بشار رسن بعد فوز قطر على الريان

وقال بشار في تصريحات للإعلاميين بعد اللقاء: "لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي بحجم الريان، ونجحنا في تسجيل هدف خلال أول ربع ساعة وحافظنا عليه في بقية أوقات اللقاء، والأهم هو الخروج بالثلاث نقاط".وأضاف: "الفوز جاء في وقته بعد التوقف، الحمدلله على تحقيق الفوز وتقديم هذا المستوى، علينا أن نواصل العمل من أجل المباريات المقبلة".وحول تراجع الفريق في الشوط الثاني من مباراة اليوم.. قال: "حصلنا على العديد من الفرص التي كانت ستعزز من تقدمنا في اللقاء ومن الطبيعي أن نعود للدفاع للحفاظ على الهدف قبل النهاية والأهم هو الخروج بالثلاث نقاط".