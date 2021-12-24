ريال مدريد يعلن تعافي حارسه من كورونا

ويتعلق الأمر بالحارس الأوكراني أندري لونين، الذي التحق بالمتعافين من كورونا مؤخرا ضمن صفوف الميرينجي، وهم: مارسيلو ومودريتش ورودريجو وألابا وبيل وديفيد أنشيلوتي، ابن ومساعد كارلو مدرب الفريق.وبالإضافة إلى أسينسيو وإيسكو المصابين بكورونا، تضم قائمة الإصابات البدنية في الفريق كلا من: داني كارفاخال وداني سيبايوس.وكانت عدوى كورونا قد تفشت في الريال منذ الاثنين الماضي، وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا.