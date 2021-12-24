ريال مدريد يعلن تعافي حارسه من كورونا
أعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، تعافي لاعبه من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية، لينضم بذلك لقائمة المتعافين في الفريق، بينما لا يزال ماركو أسينسيو وإيسكو مصابين بالفيروس.
ويتعلق الأمر بالحارس الأوكراني أندري لونين، الذي التحق بالمتعافين من كورونا مؤخرا ضمن صفوف الميرينجي، وهم: مارسيلو ومودريتش ورودريجو وألابا وبيل وديفيد أنشيلوتي، ابن ومساعد كارلو مدرب الفريق.
وبالإضافة إلى أسينسيو وإيسكو المصابين بكورونا، تضم قائمة الإصابات البدنية في الفريق كلا من: داني كارفاخال وداني سيبايوس.
وكانت عدوى كورونا قد تفشت في الريال منذ الاثنين الماضي، وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا.
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