ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. ميسي ثانيا!

وتم اختيار القائمة المعلنة من طرف صحيفة "الغارديان" من طرف أكثر من 200 لاعب سابق ومدربين وأيضا من صحفيين من جميع أنحاء العالم.وكان ليونيل ميسي قد توج بالكرة الذهبية 2021 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" على حساب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، فيما حل المصري محمد صلاح في المركز السابع، في مفاجأة كبيرة لأغلب متتبعي كرة القدم.وفي باقي ترتيب العشرة الأوائل حل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الرابع في ترتيب الصحيفة البريطانية، والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي في المركز الخامس، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المركز السادس.وجاء الهولندي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الثامن، والفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي في المركز التاسع، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز العاشر.وضمن لائحة أفضل 100 لاعب في العالم بحسب الصحيفة البريطانية حل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان في المركز الـ38، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي في المركز الـ60.وضمت قائمة أفضل 100 لاعب بحسب "الغارديان" 99 لاعبا ينشطون في الدوريات الأوروبية ولاعبا واحدا يلعب في أمريكا الجنوبية هو مهاجم ريفربليت الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي حل في المركز الـ91، وهو مطلوب من عدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.ضربة قاسيةوكان محمد صلاح قد تلقى ضربة قاسية قد تؤثر على مفاوضاته مع ليفربول بشأن تجديد عقده، بعد عدم التصويت لصالحه للانضمام إلى قادة الفريق، بعد تصويت فاز فيه الحارس البرازيلي أليسون، ولاعبون آخرون، لينضموا إلى مجموعة القادة.وكشف أليسون أن زملاءه في الفريق صوتوا له ليكون من بين مجموعة قادة ليفربول حيث كان يرتدي شارة القيادة في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا.وصوّت الفريق لإضافة أليسون، وترينت ألكسندر- أرنولد، وآندي روبرتسون، إلى ثلاثي قيادة الفريق الحالي المكون من: جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجيل فان دايك، ليغيب صلاح عن القادة.