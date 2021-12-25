Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد تسجيل 5 إصابات بأوميكرون.. دولة عربية ترفع حالة التأهب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. ميسي ثانيا!

رياضة

2021-12-25 | 00:52
ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. ميسي ثانيا!
1,887 مشاهدة

اختارت صحيفة "الغارديان" البريطانية أفضل 100 لاعب في عام 2021، وتصدر الترتيب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وتم اختيار القائمة المعلنة من طرف صحيفة "الغارديان" من طرف أكثر من 200 لاعب سابق ومدربين وأيضا من صحفيين من جميع أنحاء العالم.
وكان ليونيل ميسي قد توج بالكرة الذهبية 2021 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" على حساب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، فيما حل المصري محمد صلاح في المركز السابع، في مفاجأة كبيرة لأغلب متتبعي كرة القدم.

وفي باقي ترتيب العشرة الأوائل حل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الرابع في ترتيب الصحيفة البريطانية، والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي في المركز الخامس، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المركز السادس.
وجاء الهولندي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الثامن، والفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي في المركز التاسع، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في المركز العاشر.

وضمن لائحة أفضل 100 لاعب في العالم بحسب الصحيفة البريطانية حل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان في المركز الـ38، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي في المركز الـ60.

وضمت قائمة أفضل 100 لاعب بحسب "الغارديان" 99 لاعبا ينشطون في الدوريات الأوروبية ولاعبا واحدا يلعب في أمريكا الجنوبية هو مهاجم ريفربليت الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي حل في المركز الـ91، وهو مطلوب من عدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ضربة قاسية
وكان محمد صلاح قد تلقى ضربة قاسية قد تؤثر على مفاوضاته مع ليفربول بشأن تجديد عقده، بعد عدم التصويت لصالحه للانضمام إلى قادة الفريق، بعد تصويت فاز فيه الحارس البرازيلي أليسون، ولاعبون آخرون، لينضموا إلى مجموعة القادة.
وكشف أليسون أن زملاءه في الفريق صوتوا له ليكون من بين مجموعة قادة ليفربول حيث كان يرتدي شارة القيادة في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

وصوّت الفريق لإضافة أليسون، وترينت ألكسندر- أرنولد، وآندي روبرتسون، إلى ثلاثي قيادة الفريق الحالي المكون من: جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجيل فان دايك، ليغيب صلاح عن القادة.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

المحكمة الاتحادية تحدد الموعد النهائي للبت بطعون الانتخابات
Play
المحكمة الاتحادية تحدد الموعد النهائي للبت بطعون الانتخابات
05:34 | 2021-12-23
ما هي أمنيات المواطن العراقي في العام 2022؟
Play
ما هي أمنيات المواطن العراقي في العام 2022؟
05:29 | 2021-12-23
شارع المتنبي يستعيد رونقه مع اعادة تأهيل المناطق التراثية
Play
شارع المتنبي يستعيد رونقه مع اعادة تأهيل المناطق التراثية
05:22 | 2021-12-23
بالفيديو: الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا
Play
بالفيديو: الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا
12:00 | 2021-12-22
نادين نجيم تنبهر برقص ابنتها (فيديو)
Play
نادين نجيم تنبهر برقص ابنتها (فيديو)
06:44 | 2021-12-22
العراق يستعيد أحد ألواح ملحمة جلجامش‎‎.. فيديو
Play
العراق يستعيد أحد ألواح ملحمة جلجامش‎‎.. فيديو
05:41 | 2021-12-22
بالفيديو: قصور النظام السابق تتحول الى مشاريع استثمارية
Play
بالفيديو: قصور النظام السابق تتحول الى مشاريع استثمارية
05:37 | 2021-12-22
موظف يناشد الجهات المعنية بعد فصله بحجة مرض غير موجود
Play
موظف يناشد الجهات المعنية بعد فصله بحجة مرض غير موجود
05:21 | 2021-12-22
العامري يقدم أدلة جديدة على
Play
العامري يقدم أدلة جديدة على "تزوير" الانتخابات – عاجل
03:31 | 2021-12-22
بالفيديو: مستثمر يستحوذ على اراض وشوارع في اليرموك والأهالي يناشدون
Play
بالفيديو: مستثمر يستحوذ على اراض وشوارع في اليرموك والأهالي يناشدون
07:08 | 2021-12-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.