بطريقة "مثيرة".. برشلونة يخطط لضم لاعب عربي

وارتبط اسم مزراوي بالانضمام إلى برشلونة، في ظل عدم اقتناع المدير الفني تشافي هيرنانديز، بمستوى الأمريكي سيرجينو دست.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يحاول ضم مزراوي في كانون ثان المقبل، وإنما سينتظر لنهاية الموسم لضمه مجانا، علما بأن عقده مع أياكس ينتهي في صيف 2022.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة سيحاول استغلال علاقة رئيسه خوان لابورتا، بمينو رايولا وكيل اللاعب، من أجل التوصل لاتفاق على عقد الصفقة عقب نهاية الموسم.وأشارت الصحيفة، إلى أن دست خرج تماما من حسابات تشافي، وسيسعى برشلونة لتسويقه والاستفادة ماليا من بيعه خلال الفترة المقبلة.وأكدت الصحيفة، أن برشلونة سيكون الأوفر حظا لضم مزراوي نظرا للعلاقة القوية التي تجمع بين لابورتا ورايولا، والتي قد يكون لها دور كبير في حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أيضا.