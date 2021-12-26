"موت الفجأة" يجتاح ملاعب كرة القدم ويخطف ثلاثة لاعبين ومدرب

لحظة وفاة المدرب الفني لنادي المجد السكندري أدهم السلحدار أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم بأزمة قلبية خلال احتفال فريقه بإحراز هدف الفوز pic.twitter.com/8rtOFAQut4 — TRT عربي (@TRTArabi) December 3, 2021

20-летний голкипер умер после столкновения с соперником



Тауфик Рамси должен был стать вратарем национальной сборной, но в матче за клуб получил серьезную травму головы. Операция не помогла:https://t.co/spngaAGnp3



На видео тот самый роковой момент



📹 твиттер Sony Andrio Ranhas pic.twitter.com/XPUH0eXHJx — Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021

- يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم وكافة موظفي الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة - ومجلس إدارة نادي مسقط - وكافة منسوبي الوسط الرياضي؛ في وفاة المغفور له بإذن الله - اللاعب مخلد بن حمد الرقادي. pic.twitter.com/bYGOTu5pNi — OFA - Official Page (@OmanFA) December 22, 2021

وكان قائد فريق مولودية "سعيدة" الجزائري، سفيان لوكار، آخر ضحايا "موت الفجأة" في ملاعب كرة القدم هذا الشهر، حيث توفي أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران.

وفاة لاعب مولودية سعيدة الجزائري ( لوكار سفيان ) إثر سكتة قلبية في ملعب المباراة قبل قليل pic.twitter.com/V1UC7AvPI7 — Abdulaziz (@A24HD) December 25, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الملعب، عدة محاولات من الطاقم الطبي من أجل إنعاش قلب اللاعب الجزائري إثر تعرضه لسكتة قلبية، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح، ليفارق الحياة في الملعب عن عمر لا يتجاوز 30 عاما.



وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الملعب، عدة محاولات من الطاقم الطبي من أجل إنعاش قلب اللاعب الجزائري إثر تعرضه لسكتة قلبية، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح، ليفارق الحياة في الملعب عن عمر لا يتجاوز 30 عاما.

وكان أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، أول ضحايا "موت الفجأة" في ملاعب كرة القدم في ديسمبر الجاري، بعدما توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة، بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.وفي الـ21 من الشهر الحالي، أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".وجرى نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابا بإصابة خطيرة في الرأس وخضع لعملية جراحية عاجلة، ولكنه فارق الحياة.وفي مشهد مأساوي آخر، توفي لاعب نادي مسقط العماني، مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عاما، أثناء عملية الإحماء، قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم.وكشفت تقارير إعلامية عمانية، أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته.