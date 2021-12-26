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رابطة الدوري الإنجليزي ترفض تأجيل مباراة اوتنهام كريستال بالاس

رياضة

2021-12-26 | 07:19
رابطة الدوري الإنجليزي ترفض تأجيل مباراة اوتنهام كريستال بالاس
المصدر:
وكالات
629 مشاهدة

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، اليوم الأحد، تأجيل مباراة توتنهام وكريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 19.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان "كريستال بالاس تقدم بطلب التأجيل، صباح اليوم، لكن رفضته رابطة "البريميرليج" رغم تفشي فيروس كورونا في معسكر النسور".

وكانت رابطة "البريميرليج" أجلت 3 مباريات مؤخرًا كان آخرها لقاء بيرنلي وإيفرتون بسبب فيروس كورونا.

وكشف باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس، أن "لديه عددًا من الإصابات بكورونا بين اللاعبين في المؤتمر الصحفي للمباراة".

وذكرت تقارير صحفية أن "كريستال بالاس تعرض لإصابتين جديدتين بالأمس بين العاملين مع الفريق الأول".

ولم يغادر كريستال بالاس إلى الفندق المخصص لإقامة الفريق قبل خوض المباراة، إلا عقب الحصول على رد رابطة البريميرليج.
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