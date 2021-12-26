تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، عن تأجيل مباراة جديدة في المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت رابطة البريميرليج، في بيان رسمي: "بناءً على طلب من ليدز يونايتد، اجتمع مجلس إدارة الرابطة، اليوم، ووافق للأسف على تأجيل مباراة الفريق ضد أستون فيلا، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون أول الجاري".
وأضافت: "اتخذ المجلس قراره مبكرًا قبل المباراة، كي تكون الأمور واضحة أمام الأندية والجماهير المتضررة. نأسف للإزعاج والاضطراب الذي حدث لخطط الجمهور الاحتفالية".
وتابعت: "جاء التأجيل بسبب تفشي إصابات كورونا في صفوف ليدز، والتي نتج عنها أيضًا إلغاء مباراة الفريق ضد ليفربول في (البوكسينج داي)".
واختتمت: "وافق مجلس الرابطة على طلب التأجيل، لأن ليدز يونايتد ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين لخوض للمباراة (13 لاعبا وحارس مرمى واحد)".
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