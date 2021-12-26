يقودها مدرب تشيلسي.. الإعلان عن التشكيلة المثالية لمنتخب أوروبا 2021

ودخل التشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لعام 2021، أربعة من لاعبي منتخب إيطاليا "الآتزوري" حامل لقب بطل الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وهم: حارس المرمى جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، والمخضرمان جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي، ثنائي خط دفاع نادي يوفنتوس، وجورجينيو لاعب خط وسط فريق تشيلسي.وجاءت التشكيلة المثالية لمنتخب أوروبا للعام 2021، كالآتي:حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).لخط الدفاع: البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الإيطالي جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي).لخط الوسط: الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).لخط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).واختير الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، كمدرب لمنتخب أوروبا للعام 2021.