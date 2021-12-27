طلب غريب من محمد صلاح لقبول التجديد مع ليفربول

وبحسب ما ورد من أنباء، طالب صلاح النادي الإنجليزي بالتوقيع مع مهاجم معروف كجزء من مفاوضات عقده.وزعمت قناة "سكاي سبورت" الألمانية أن صلاح طلب شراء مهاجم جديد خلال المناقشات حول الصفقة، بحيث يتم ربط الريدز بإيرلينغ هالاند، الذي من المقرر أن يغادر بوروسيا دورتموند في الصيف، وبنجم ليل الفرنسي، جوناثان ديفيد.ويأتي الطلب الذي يبدو غريبا بعض الشيء في إطار سعي النجم المصري لضمان استمرارية منافسة ليفربول على كافة الألقاب من خلال عملية إحلال وتجديد سريعة بضم أفضل اللاعبين في العالم.ويضاف طلب صلاح هذا إلى شرطه، وهو الراتب الضخم الذي يطمح إليه اللاعب، والذي قيل أنه يصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.وينتهي عقد محمد صلاح البالغ 29 عاما في أنفيلد نهاية الموسم المقبل.يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني.وشارك المهاجم المصري في 229 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول، وسجل خلالها 147 هدفا، وصنع 67، وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.