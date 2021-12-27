ليفربول يعلن عن تعافي ثلاثي الفريق من كورونا

وقال كلوب في تصريح صحفي: "نعم عاد اللاعبون الذين كانوا في العزل أو أصيبوا بكوفيد، وأعني فابينيو وفيرجيل وكيرتيس وتياغو".وأضاف: "تياغو كان الأخير وعاد وتدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق. يوجد لاعب صاعد معزول بجانب اثنين من أعضاء الطاقم".واوضح كلوب ان "الأمر صعب حقا، يشبه اليانصيب كل صباح ونأمل أن يكون الجميع بخير".يذكر أن ليفربول لعب 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز في 12، مقابل التعادل 5 مرات، في حين خسر مرة وحيدة.