مبابي يتوج بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في العالم

وحصد مبابي الجائزة متفوقًا على العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.يشار إلى أن مبابي يقدّم موسمًا رائعًا مع بي إس جي، وسجّل 10 أهداف بالدور الأول من الدوري الفرنسي، علمًا بأن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن.