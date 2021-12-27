رسمياً.. برشلونة يعلن إصابة لاعبيّن بكورونا

وأصدر برشلونة بياناً عبر حسابه على "تويتر"، قال فيه: "أثبتت الاختبارات التي أجراها كل من كليمينت لينجليت وداني ألفيس، إصابتهما بفيروس كورونا".وأضاف النادي: "لن ينضم الثنائي إلى مدينة خوان جامبر الرياضية غداً في أول مران عقب انتهاء الإجازة".وأكد البارسا في بيانه: "يتمتع كلا اللاعبين بصحة جيدة، ويخضعان للعزل في المنزل، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة".ويعتبر ريال مدريد هو أكثر فريق إسباني تعرضاً للإصابة بكورونا هذا الموسم، برصيد 8 حالات، يليه إسبانيول بـ5 حالات.ومن المنتظر أن يخضع باقي لاعبي برشلونة لفحوصات جديدة، للتأكد من عدم إصابة نجوم جدد بالفيروس.ويستعد برشلونة لمباراة ريال مايوركا يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري الإسباني علما بأن البارسا يحتل المركز السابع.