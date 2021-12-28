كورونا يقتحم أسوار الكامب نو.. إصابة لاعباً ثالثاً بالفيروس
أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد.
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "جاء نتيجة اختبارات كورونا للظهير الأيسر جوردي ألبا إيجابية، لذا لن ينضم إلى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء".
وأضاف النادي الكتالوني: "اللاعب يتمتع بصحة جيدة ومعزول في المنزل، كما أن النادي أبلغ الجهات المختصة بالحالة".
وكان برشلونة أعلن، أمس الاثنين، إصابة كل من داني ألفيس وكليمنت لينجليه أيضًا بفيروس كورونا.
ويستعد برشلونة لمباراة ريال مايوركا يوم الأحد، المقبل في الجولة 19 من الدوري الإسباني علما بأن البارسا يحتل المركز السابع.
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