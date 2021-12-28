رسميا.. برشلونة يعلن عن التعاقد مع فيران توريس

وقال النادي في بيان رسمي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع المهاجم فيران توريس لمدة خمس سنوات وحتى صيف 2027".وأضاف البيان: "الشرط الجزائي في عقد فيران توريس مع برشلونة، تبلغ قيمته مليار يورو".وأوضح برشلونة، أنه "سيتم تقديم فيران توريس للجماهير ووسائل الإعلام يوم 3 كانون الثاني المقبل، حيث سيظهر في مؤتمر صحفي بعد الجلسة التدريبية التي سيخوضها الفريق".