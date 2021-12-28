رسميا.. برشلونة يعلن عن التعاقد مع فيران توريس
اعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع فيران توريس، من صفوف مانشستر سيتي، ليصبح النجم الإسباني ثاني صفقة شتوية للبلوجرانا بعد داني ألفيس.
وقال النادي في بيان رسمي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "النادي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع المهاجم فيران توريس لمدة خمس سنوات وحتى صيف 2027".
وأضاف البيان: "الشرط الجزائي في عقد فيران توريس مع برشلونة، تبلغ قيمته مليار يورو".
وأوضح برشلونة، أنه "سيتم تقديم فيران توريس للجماهير ووسائل الإعلام يوم 3 كانون الثاني المقبل، حيث سيظهر في مؤتمر صحفي بعد الجلسة التدريبية التي سيخوضها الفريق".
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