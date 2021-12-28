مبابي يفجر مفاجأة بشأن انضمامه للملكي

وينتهي عقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وعلى ما يبدو أنه اتخذ قراراً بعدم تجديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية.وقال مبابي في تصريحات نقلتها شبكة "CNN": "لن أنضم إلى ريال مدريد في كانون الثاني، سأبقى في باريس".وأضاف: "أنا في باريس سان جيرمان، أنا سعيد حقاً هنا، وسأنهي الموسم بنسبة 100% كلاعب في باريس، كما سأبذل قصارى جهدي للفوز بكل الألقاب هذا العام".وعن إمكانية انتقاله للميرنجي في الصيف المقبل، علق: "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، الشيء الوحيد الذي يدور في خاطري هو الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، نحن جاهزون، وأنا مستعد للعب وتقديم كل شيء لباريس سان جيرمان".وحول حقيقة شعوره بالندم على طلب الرحيل في الصيف الماضي، قال: "لا، لست نادمًا على أي شيء، لأنني كنت صادقاً، أقول ما يدور في خاطري، لا أحد يستطيع أن ينتقد ذلك لأنه شعور، شيء شخصي".