ميسى يواصل الاحتفال مع أسرته فى الأرجنتين بإطلالة فسفورية (صور)

احتفل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، بأعياد الميلاد والكريسماس فى بلاده الأرجنتين، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزون وأبنائهما الثلاثة ماتيو وتياجو وسيرو ميسى، مستغلين فترة العطلات السنوية.



وظهر ميسى فى لحظات من الحب والرومانسية مع أولاده وزوجته، الذين ارتدوا ملابس باللون الفسفورى، فى الصور التى نشرها عبر حسابه على انستغرام.

وسافر ميسي رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفاله تياجو وماتيو وسيرو إلى الأرجنتين لقضاء هذه الأيام مع أسرهم، حيث أنها المرة الأولى التي يعود فيها اللاعب لمسقط رأسه منذ أن قرر لاعب كرة القدم ترك صفوف نادي برشلونة والتعاقد مع باريس سان جيرمان.



وسبق ونشرت أنتونيلا صورة مع زوجها ميسى، عبر حسابها على إنستغرام وكتبت "عيد ميلاد مجيد"، حيث ظهر الثنائى أمام شجرة مذهلة للاحتفال برأس السنة، وتفاعلت الجماهير العاشقة للأسطورة ميسى مع هذا المنشور والذى لقى إعجاب الكثير من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.