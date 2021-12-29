لجنة المسابقات تحدد المستمسكات المطلوبة لتدقيق اعمار دوريات الفئات

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنةُ المسابقات قررت اعتمادَ البطاقة الوطنيّة وجواز السفر النافذ فقط كمستمسكاتٍ رسميةٍ في تدقيقِ أعمار دوريات الفئاتِ العمرية المختلفة (الأشبال ، الناشئين ، الشباب ) ولجميع الدرجاتِ، ولا يجوز التعاملُ بغيرها".واضافت: "نطلبُ من جميع الأنديةِ المشاركة في بطولات الاتحاد للموسم (٢٠٢٢/٢٠٢١) لتلك الفئات تهيئةَ ما مطلوبٌ منها قبل انطلاقها".