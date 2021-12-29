لجنة المسابقات تحدد المستمسكات المطلوبة لتدقيق اعمار دوريات الفئات
اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاربعاء، عن المستمسكات المطلوبة لتدقيقِ أعمار دوريات الفئاتِ العمرية المختلفة .
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنةُ المسابقات قررت اعتمادَ البطاقة الوطنيّة وجواز السفر النافذ فقط كمستمسكاتٍ رسميةٍ في تدقيقِ أعمار دوريات الفئاتِ العمرية المختلفة (الأشبال ، الناشئين ، الشباب ) ولجميع الدرجاتِ، ولا يجوز التعاملُ بغيرها".
واضافت: "نطلبُ من جميع الأنديةِ المشاركة في بطولات الاتحاد للموسم (٢٠٢٢/٢٠٢١) لتلك الفئات تهيئةَ ما مطلوبٌ منها قبل انطلاقها".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا