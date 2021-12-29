كورونا يضرب ريال مدريد من جديد اصابة اربعة لاعبين

وقال النادي الملكي، في بيان رسمي: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".ويشار الى أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط.