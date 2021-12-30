بيتروفيتش يعيد مدافعاً مبعداً ويجدد الثقة بآخر تحضيراً لمباراة إيران

قرر المونتينيغري زيليكو بيتروفيتش مدرب المنتخب الوطني العراقي، الاستعانة بخدمات المخضرم أحمد إبراهيم، قائد أسود الرافدين السابق، قبل ملاقاة إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وطلب بيتروفيتش من إدارة المنتخب إضافة أحمد إبراهيم، مدافع القوة الجوية العراقي الحالي، في القائمة الأولية التي ستلاقي المنتخبين الإيراني واللبناني ضمن التصفيات المونديالية، وذلك للحاجة الماسة لخدماته في المرحلة المقبلة، خاصة أن فراغه كان واضحاً في كأس العرب 2021، والتي غاب عنها إبراهيم بقرار فني، إلى جانب زميله المخضرم الآخر علاء عبد الزهرة، بحسب موقع winwin

وجدد المدرب المونتينيغري الثقة بمناف يونس، المدافع الذي تواجد للمرة الأولى بقميص المنتخب العراقي، في البطولة العربية الأخيرة، وشارك في المباريات الـ3 أمام عُمان والبحرين وقطر، فيما سيعود إلى التشكيلة الرسمية علي فائز محترف القادسية، الناشط في الدوري الكويتي، إلى جانب ريبين سولاقا محترف بوريرام يونايتد التايلندي.

ويلاقي المنتخب العراقي مستضيفه الإيراني، في الـ27 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وبعدها بـ5 أيام يغادر إلى بيروت لملاقاة لبنان.

ويتصدر منتخب إيران الترتيب العام للمجموعة الأولى بـ16 نقطة، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ14 نقطة، وقفز منتخب الإمارات للمركز الثالث، برصيد 6 نقاط، ويليه لبنان بـ5 نقاط، بينما تراجع العراق إلى المركز الخامس بـ4 نقاط، ومن بعده منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطتين.