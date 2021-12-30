جوارديولا يعلق على حسم لقب البريميرليج

وقال جوارديولا: "هناك 54 نقطة نلعب من أجلها، كنا متقدمين 4-0 وفي 20 دقيقة كانت النتيجة 4-3 قبل يومين أو ثلاثة أيام (ضد ليستر). شكرًا لكم "الإعلام"على كلماتكم اللطيفة ، لكنني لن أصدقكم عندما تقولوا إن لقب الدوري قد حُسم بالفعل،هناك 54 نقطة لا يزال يتعين اللعب من أجلها".وأضاف ان "تشيلسي وليفربول ناديان كبيران،أحدهما هو بطل أوروبا وكان ليفربول منافسنا في السنوات الأخيرة، لا يزال هناك 54 نقطة نلعبها وفي كل مرة نفكر فقط في المباراة التالية".