أتلتيكو مدريد يعلن عن وجود خمس حالات اصابة بكورونا في صفوفه

وقال النادي المدريدي في بيان له، أنه "بعد استراحة الدوري، خضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لفحوصات طبية، واختبارات كورونا، وفقا لبروتوكول الدوري".وأضاف أن "نتائج الفحوصات أظهرت 5 إصابات بالفيروس، وهم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الفريق، إضافة إلى اللاعبين الأربعة أنطوان غريزمان، جواو فيليكس، كوكي وهيكتور هيريرا".واشار البيان الى أنه "تم عزل المصابين الخمسة في منازلهم، التزاما بتوصيات وزارة الصحة".ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو مدريد فريق رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ19 مع استئناف منافسات الدوري الإسباني في العام الجديد.