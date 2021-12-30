بلماضي: ذاهبون الى الكاميرون للدفاع عن لقب كأس افريقيا

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة المعسكر التدريبي للخضر في قطر إن "اختيار قطر جاء "بسبب علاقتنا الجيدة مع الاتحادية (الاتحاد) القطري، وتوفير الإمكانيات لنا من جانبها".وأضاف: "سنذهب إلى الكاميرون للدفاع عن لقبنا بقوة وإسعاد الجمهور الجزائري الذي ينتظرنا".وتطرّق المدرب "لمباراة المنتخب الودية المقبلة المقررة، في أول كانون الثاني المقبل، أمام غامبيا بالدوحة".وقبل أيام أعلن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، قائمة المحاربين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 9 كانون الثاني إلى 6 شباط المقبلين.