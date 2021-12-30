الزلزولي يتخلى عن جذوره ويقرر تمثيل المنتخب الاسباني

وقالت مصادر بالنادي الكتالوني أن "الزلزولي أبلغ الاتحاد المغربي في الرسالة بقراره بعدم اللعب مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا، لكي يستطيع تمثيل منتخب إسبانيا في المسابقات الدولية".وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة ما بين التاسع من كانون ثان والسادس من شباط 2022.وكان عبد الصمد الزلزولي صاحب الـ20 عامًا قد حصل مؤخرا على الجنسية الإسبانية، ولم يسبق له المشاركة مع المنتخب المغربي.ويصب قرار الزلزولي في صالح البرسا الذي لن يفقد اللاعب الشهر القادم، بعدما أصبح أساسيا منذ تولي تشافي هرناندز مسؤولية الفريق الكتالوني.