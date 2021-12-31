الشرطة يحسم الجدل ويعلن تجديد عقد نجمه السوري

وقال أمين سر النادي عدي الربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللاعب السوري محمود المواس، متصدر هدافي الدوري العراقي برصيد ١١ هدفاً، جددَ عقده مع الفريق لموسم جديد ضارباً بذلك الشائعاتَ التي كانت تحوم حول انتقاله إلى الدوري القطري".وأضافَ الربيعي، أن "اللاعب المواس وصلته عددٌ من العروض نتيجة تألقه مع الفريقِ خلال الموسم الحالي بما ذلك العقد الذي وصلَ رسمياً الى الإدارة من قبل نادي السيلية القطري".وبين، أن "الإدارة دخلت في مفاوضاتٍ مع اللاعب نجحت فيها بتجديد بقائه لموسمٍ إضافي".واختتم الربيعي حديثه، أن "اللاعب المواس كانت لديه رغبةٌ كبيرةٌ في البقاء مع الفريق، فضلاً على رغبتنا التي انسجمت مع رغباتِ جماهيرنا الوفية لنحصل بالتالي على التجديد المهم الذي سيعطي الفريقَ استقراراً فنياً مهماً".