"سألعب في هذا البلد".. هالاند يكشف عن وجهته المقبلة

ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن كلمات هالاند لبعض الجماهير التي التقت به خلال العطلة التي قضاها مؤخرا بمدينة ماربيلا الإسبانية.وقال الدولي النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا".ورغم ارتباط هالاند بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024، إلا أنه يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو.ويرغب الريال والبارسا في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب مستقبلا، رغم الصراع الشرس مع باقي عمالقة القارة العجوز.