كيليان مبابي "لاعب حر".. ماهي آخر تطورات التفاوض مع ريال مدريد؟

أصبح الفرنسي كيليان مبابي، رسميا اليوم السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022، قادرًا على التوقيع مع أي فريق يريد الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة ناديه باريس سان جيرمان، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2022.

وخلال الفترة الماضية، سعى باريس سان جيرمان كثيرًا لتجديد عقد اللاعب، لكن محاولاته لم تتكلل بالنجاح، في ظل رغبة مُعلنة من ريال مدريد بضم مبابي إلى كتيبة النادي الملكي.

ومع بداية اليوم الأول من العام الجديد 2022، أصبح ريال مدريد من حقه قانونيا التفاوض مع مبابي، دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي، التي رفضت بيع اللاعب إلى "الميرنغي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك تفاؤلا كبيرا لدى إدارة ريال مدريد بوصول مبابي إلى الفريق في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه باريس سان جيرمان المفاوضات مع اللاعب بشأن تمديد العقد، بدون يأس من عملاق الدوري الفرنسي في إمكانية نجاح الأمر.

وأشارت "ماركا" إلى أن مبابي، ذا الـ23 عامًا، أظهر شكلا احترافيا للغاية، بتمسكه بباريس والعمل معه حتى الأنفاس الأخيرة، وذلك في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية،

وسيحاول الدولي الفرنسي أن يجعل مهمة ريال مدريد صعبة في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وستكون مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 15 فبراير/ شباط في حديقة الأمراء، ومباراة العودة 8 مارس/ آذار في سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.