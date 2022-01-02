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إصابة احد لاعبي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا

رياضة

2022-01-02 | 01:33
إصابة احد لاعبي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا
299 مشاهدة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كييليني بفيروس كورونا.

وذكر يوفنتوس في بيان: "يقوم اللاعب باتباع القوانين المعتمدة حيث يخضع للحجر الصحي كما ينص البروتوكول الصحي".

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن اللاعب قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الأسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته إيجابية.

وكان يوفنتوس أعلن عن حالتين الجمعة طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو.

ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الحالي لدى معاودة الدوري الإيطالي نشاطه.


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