صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد هذه الليلة في البريميرليغ
ينتظر نجم ليفربول المصري محمد صلاح، مساء اليوم الاحد، الانفراد برقم قياسي خلال مواجهة تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع "تويتر": "شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفا خلال آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي بمدينة لندن 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة".
وأضاف: "لم يسجل أي لاعب من ليفربول أهدافا بالدوري الإنجليزي في لندن أكثر من النجم المصري بالتساوي مع ستيفن جيرارد بـ13 هدفا".
وإذا نجح صلاح في إحراز هدف خلال مباراة اليوم، فإنه سينفرد بهذا الرقم القياسي متفوقا على جيرارد.
يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.
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