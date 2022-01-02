رسميا.. ليفربول يعلن اصابة ثلاثة من لاعبيه قبيل مواجهة تشيلسي
أعلن نادي ليفربول الانجليزي، اليوم الأحد، إصابة لاعبيه روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب وأليسون بيكر بفيروس كورونا، وغيابهم عن مباراة تشيلسي المقررة اليوم في البريميرليج.
وقال الريدز، في بيان رسمي، أن "باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقًا، وحصلوا على نتائج سلبية، وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق، أن مدربه الألماني يورجن كلوب مصاب أيضًا بفيروس كورونا".
ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة، متخلفين بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.
وستكون مواجهة الفريقين مصيرية، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي حاليا برصيد 53 نقطة.
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