لجنة المسابقات تغير موعد مباراة الزوراء والشرطة في ممتاز الكرة

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة المسابقات قررت تغيير موعد إجراء مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز".واضاف ان "الموعد الجديد اصبح في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بدلا من السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٥".