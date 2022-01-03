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لجنة المسابقات تغير موعد مباراة الزوراء والشرطة في ممتاز الكرة

رياضة

2022-01-03 | 10:41
لجنة المسابقات تغير موعد مباراة الزوراء والشرطة في ممتاز الكرة
1,632 مشاهدة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تغيير موعد إجراء مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة المسابقات قررت تغيير موعد إجراء مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز".

واضاف ان "الموعد الجديد اصبح في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بدلا من السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٥".
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