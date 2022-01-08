باريس يواجه ليون دون ميسي

وعاد لاعب منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده، بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، لكن لم يسمح له بالعودة للعب.وقال سان جيرمان في بيان: ”سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة“.وخلال العطلة الشتوية للدوري الفرنسي أصيب عدة لاعبين بكورونا إلى جانب ميسي.وأضاف النادي الفرنسي أن لاعبيه أنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر ودانيلو بيريرا وجيانلويجي دوناروما ولافين كورزاوا يخضعون للعزل الصحي حتى الآن، بعد ثبوت إصابتهم بالعدوى.