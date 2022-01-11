اليوم.. ملعب الشعب يحتضن كلاسيكو العراق

يستضيف ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد المواجهة التي تجمع بين القوة الجوية وضيفه الزوراء، اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري العراقي.

تقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد بصافرة الحكم زيد ثامر.

ترتيب القوة الجوية والزوراء

يحتل فريق القوة الجوية حامل اللقب المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم، وسجل الفريق 21 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الديوانية، وحقق الفريق 10 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم.. وسجل الفريق 22 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 17 سبتمبر الماضي على نفس الملعب وفاز فريق الزوراء بنتيجة 1-0 بهدف مازن فياض لكن القوة الجوية اقتنص لقب الكأس من أنياب الزوراء يوم 19 يوليو الماضي بركلات الترجيح.



أسلحة القوة الجوية

يرفع فريق القوة الجوية راية التحدي في مواجهة الكلاسيكو ضد الزوراء خاصة مع تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة واحتلاله المركز الخامس.

وعقد رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الفريق طيار شهاب جاهد جلسة مع لاعبي الفريق ووجه الشكر لجماهير النادي لصبرها على الفريق وطالب اللاعبين بتحسين النتائج والعودة بقوة للمنافسة للحفاظ على لقب الدوري.



وقال راضي شنيشيل المدير الفني لفريق القوة الجوية عبر حساب ناديه بمواقع التواصل الاجتماعي إن مباراة الزوراء ليست حاسمة لأي شيء ولكنها تبقى ذات أهمية خاصة للجماهير وتحظى باهتمام ومتابعة كبيرة لأنه كلاسيكو يعبر عن قوة الكرة العراقية.

وأشار إلى أنه يطالب الجماهير بالهدوء والدعم والخروج باللقاء بأفضل صورة تليق بالكرة العراقية موضحاً أن فريقه جاهز لخوض لقاء الزوراء مع وجود محاولات لدعم الفريق بصفقة أجنبية خاصة في مركز رأس الحربة.

ويعتمد فريق القوة الجوية على تشكيلة تضم حارس المرمى فهد طاليب وأمامه رباعي خط الدفاع ميثم جبار وضرغام إسماعيل ورودريجو ألونسو وسامح سعيد.

ويقود خط الوسط صفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد علي عبود مع ثلاثي الهجوم حسين جبار ومنتظر عبد الأمير وحمادي أحمد.



أوراق الزوراء

يتطلع فريق الزوراء لتحقيق الفوز مع مدربه المؤقت حيدر عبد الأمير الذي فرض حالة من السرية على استعدادات فريقه لخوض المباراة.

وحرصت إدارة نادي الزوراء على دعم الفريق بصفقة زياد أحمد الوافد من نادي الطلبة كما تواجد مسؤولو النادي في تدريبات الفريق من أجل المطالبة بتحقيق نتيجة طيبة.

ويعتمد الزوراء على تشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه رباعي خط الدفاع علاء مهاوي وعباس الكعبي ومحمد زاهر ميداني وحسام كاظم.

ويقود خط الوسط سعد عبد الأمير وبجواره محمد صالح وأحمد فاضل مع ثلاثي الهجوم مازن فياض ولهواري طويل ومهدي كامل.