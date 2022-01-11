بلماضي يخطف الأضواء من رياض محرز في لقطة فنية رائعة (فيديو)

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحصة التدريبية لعناصر المنتخب الجزائري يظهر فيها بلماضي ونجم الخضر رياض محرز، وهما يتبادلان الكرة في التدريبات بطريقة فنية رائعة ومزاح كبير، قبل أن ينضم لهما ظهير أيمن نيس الفرنسي، يوسف عطال.وكثرت الشائعات في الأيام الأخيرة حول جود خلافات بين المدرب واللاعب محرز، بعد أن تأخر الأخير عن الالتحاق بمعسكر منتخب بلااده في الدوحة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.ونفى بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين قبل مواجهة سيراليون، أن يكون هناك خلاف مع محرز، موضحا أنه يقف وراء قرار إعفائه من معسكر الدوحة بسبب المباريات الكثيرة التي خاضها مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي مؤخرا.وتبدأ الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون اليوم الثلاثاء وهي تطارد الرقم القياسي لأطول سجل مباريات من دون هزيمة لمنتخب وطني.وستبدأ الجزائر مشوارها في المجموعة الخامسة أمام سيراليون في دوالا، بعد أن خاضت 34 مباراة دولية متتالية من دون هزيمة، لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي الذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).