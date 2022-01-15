لهذا السبب.. محمد صلاح سيغيب عن حفل "ذا بيست"

كشف مصدر في منتخب مصر، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لن يحضر مراسم حفل "ذا بيست"، حيث سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وحسب موقع "كورة"، قال المصدر إن صلاح لن يسافر إلى سويسرا، بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: "صلاح سيخوض لقاء غينيا بيساو اليوم في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، بينما يشارك أمام السودان يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة".

وأوضح أن "سفر صلاح إلى سويسرا وعودته قبل مواجهة السودان أمر مرهق جدًا، وصعب أن يحدث، واللاعب لن يغادر معسكر المنتخب المصري".

وكان "فيفا" قد أعلن، الجمعة الماضية، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمت المصري محمد صلاح بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" في حفل ينظمه "فيفا"، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.