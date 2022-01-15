بنزيما بشأن صلاح: من أفضل اللاعبين في العالم

وقال بنزيما، في تصريحات نقلتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم السبت، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2021: "صلاح لاعب موهوب للغاية، ومن أفضل اللاعبين في العالم حاليا".وأضاف: "إنه يذكرني بكريستيانو رونالدو. إنه مفيد لفريقه وأي فريق في العالم".ويتصدر بنزيما وصلاح، قائمتي هدافي الليجا، والبريميرليج هذا الموسم، ومن المتوقع أن يتنافسا على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.وترشح صلاح لجائزة "الأفضل" المقدمة من الفيفا، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، ويتنافس مع الثنائي ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ضمن القائمة النهائية.