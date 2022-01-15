نادي الزوراء: نقاط النجف سُرقت بمهزلة تحكيمية

اعتبر نادي الزوراء، السبت، أن ما وصفها "نقاط النجف" سُرقت بمهزلة تحكيمية، في إشارة الى تعادله أمام النجف بهدفين لكل منهما اليوم في ملعب الاخير.

وقالت الهيئةُ الإداريّةِ للنادي في بيان، "نعبر الاستياء الشديدِ على ما حصلَ في مباراةِ الفريقِ أمام النجفِ مساء اليوم السبت ضمن مبارياتِ الجولةِ التاسعةِ عشرة، من فضائحَ تحكيميّةٍ سَرقت نقاطَ المباراةِ، وجعلتنا نخرجُ بنقطةِ التعادلِ الظالمة".

وأكدت إدارةُ النادي أن "ما حدثَ كان فَضيحَةً بمعنى الكلمةِ، شاهدها الجميعُ، بعد تَقدمِ فريقنا بهدفين في الشوطِ الأول، قبلَ أن يعودَ فريقُ النجف في الشوطِ الثاني بتسجيلِ هدفين غير شرعيين، الهدفُ الأول كان تسللاً واضحاً، والهدفُ الثاني كان من ركلةِ جزاءٍ، ولم تكن هناك أيُ لمسةِ يدٍ على لاعبنا، ليدفعَ فريقنا ثمنَ صفارةٍ ظالمةٍ لحكمٍ دوليّ، لم يكن منصفاً وعادلاً في مُباراةٍ مهمةٍ وحَساسةٍ جداً، بعد أن تغاضى عن ركلةِ جزاءٍ صَحيحةٍ لفريقنا في الشوطِ الثاني".

وطالبت الهيئةُ الإداريّة لنادي الزوراءِ من لجنةِ الحكامِ في الاتحادِ العراقيّ بـ"إعادةِ النظرِ بتَسميةِ الحكامِ لهكذا مبارياتٍ مُهمةٍ والتي باتت لا تتحمل الخطأَ إطلاقاً، في مَرحلةِ البَحثِ عن نِقاطِ الفوز".