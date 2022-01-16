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قرار حاسم ينهي قضية جوكوفيتش في أستراليا

رياضة

2022-01-16 | 03:14
قرار حاسم ينهي قضية جوكوفيتش في أستراليا
1,660 مشاهدة

قضت المحكمة الاتحادية في أستراليا، اليوم الأحد، بإلغاء تأشيرة لاعب التنس الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش ليسدل الستار على أزمة اللاعب الصربي على خلفية رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا قبل دخوله البلاد، ويعني ذلك عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأيد 3 قضاة بالمحكمة الفيدرالية قرارا اتخذه وزير الهجرة، الجمعة، بإلغاء تأشيرة اللاعب الصربي (34 عاما) لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى بقاء جوكوفيتش، الذي لم يتلق تطعيما ضد كوفيد - 19، رهن الاحتجاز في ملبورن حتى يتم ترحيله.

وعادة ما يتضمن أمر الترحيل أيضا حظرا على العودة إلى أستراليا لمدة 3 سنوات.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ثم ألغت الحكومة الأستراليّة مرّة جديدة، الجمعة، تأشيرته.

وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إنّ وجود جوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت يواصل المتحوّر أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.

وقال محامو جوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة".

كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة، التي تعتبر أنّ وجود الصربي (34 عاما) في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".
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