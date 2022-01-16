إقالة الهيئة الادارية لاتحاد الفروسية

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الفروسية الذي عقد يوم امس السبت، بحضور ٩ أعضاء من مجموع الهيئة العامة البالغ عددها ١٥ عضوا .ويأتي قرار الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية المركزي بعد ثبوت تلاعب الهيئة الادارية للاتحاد بالإجراءات المالية و الادارية و إرسال النظام الداخلي الى الاتحاد الدولي من دون موافقة الهيئة العامة .ونال قرار اقالة الهيئة الادارية أصوات أعضاء الهيئة العامة و بالإجماع و وفق بنود و فقرات قانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ .و صوتت الجمعية العمرية على انتداب هيئة مؤقتة تدير شؤون اتحاد الفروسية لمدة ٩٠ يوماً فضلا عن تشكيل لجنة انتخابية تحضر لإجراء انتخابات جديدة لاتحاد الفروسية المركزي .و بانتظار موافقة الاتحاد الدولي لتشكيل اللجنتين .