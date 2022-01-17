Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ليفربول يرفض مطالب صلاح
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أول تعليق لبلماضي بعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

رياضة

2022-01-17 | 00:29
أول تعليق لبلماضي بعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية
1,627 مشاهدة

أبدى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، تحسره على خسارة "محاربي الصحراء" أمام غينيا الاستوائية ووضعهم في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتلقى منتخب الجزائر، أمس الأحد، هزيمة مفاجئة أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، ليتجمد رصيد "الخضر" عند نقطة يتيمة تحصلوا عليها بعد تعادلهم المخيب مع سيراليون في الجولة الأولى.

وبات المنتخب الجزائز مطالبا بتحقيق نتيجة الفوز على كوت ديفوار، في الجولة الثالثة الأخيرة، لحجز بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في العام 2019.

واعترف بلماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد مباراة غينيا الاستوائية، أنه من الصعب إيجاد تفسير لخسارة فريقه أمس، مضيفا "في بعض الفترات يصبح من المستحيل إيجاد تفسير منطقي لبعض النتائج، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به في المباراة من حيث السيطرة والاستحواذ، ولكننا لم نسجل وهو الأهم".

وتابع بلماضي حديثه عن المباراة التي شهدت أول هزيمة جزائرية بعد سلسلة تواصلت 35 مباراة من دون خسارة قائلا: "لا توجد منتخبات قوية وأخرى ضعيفة، وتصنيف الاتحاد الدولي لا قيمة له في النهائيات. ما حصل خلال المباراة يؤكد هذا، لقد كنا أفضل ولكننا لم ننتصر، سلسلة 35 مباراة من دون هزيمة تؤكد أننا تعاملنا مع كل المباريات من دون عقد، ولكن في كرة القدم قد تحدث المفاجآت".

وأضاف بلماضي أن فرص التسجيل أتيحت لفريقه من خلال الكرات الثابتة العديدة التي توفرت لهم طوال اللقاء، أو بعض الركنيات التي كان من المفترض الاستفادة منها، مثل ما حصل مع المنافس، ولكن بعض التفاصيل منعتهم من الانتصار ليتذوقوا مرارة الهزيمة.

وأكد بلماضي أنه لم يفقد الأمل في التأهل وسيحارب من أجل مواصلة المغامرة الإفريقية، معتبرا أن اللاعبين قادرون على التعامل مع ضغط المباريات، وسيتعين على الجزائر الفوز في اللقاء الأخير ضد كوت ديفوار لتأمين التأهل للدور المقبل.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

وزارة الكهرباء: لا بديل للغاز الايراني
Play
وزارة الكهرباء: لا بديل للغاز الايراني
04:07 | 2022-01-17
مراقبون: تخوف من خرق المدد الدستورية
Play
مراقبون: تخوف من خرق المدد الدستورية
03:25 | 2022-01-17
بالفيديو.. لحظة استهدف منزل برلماني برمانة يدوية في بغداد
Play
بالفيديو.. لحظة استهدف منزل برلماني برمانة يدوية في بغداد
09:16 | 2022-01-16
رئاسة الجمهورية.. نقاشات خجولة وسط ترقب شعبي‎‎
Play
رئاسة الجمهورية.. نقاشات خجولة وسط ترقب شعبي‎‎
07:39 | 2022-01-14
وجوه جديدة تغير شكل البرلمان الخامس
Play
وجوه جديدة تغير شكل البرلمان الخامس
07:19 | 2022-01-14
المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف عمل هيئة الرئاسة المنتخبة مؤقتا‎‎
Play
المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف عمل هيئة الرئاسة المنتخبة مؤقتا‎‎
06:29 | 2022-01-14
سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء- عاجل
Play
سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء- عاجل
11:39 | 2022-01-13
الكتلة الاكبر تراوح بين التيار والاطار.. أزمة جديدة تطفو على السطح‎‎
Play
الكتلة الاكبر تراوح بين التيار والاطار.. أزمة جديدة تطفو على السطح‎‎
07:10 | 2022-01-13
بالفيديو: التيار والإطار في مواجهة شكل الحكومة المقبلة
Play
بالفيديو: التيار والإطار في مواجهة شكل الحكومة المقبلة
06:31 | 2022-01-13
العراق يسجل 7 حالات إصابة باوميكرون وتحذيرات من سرعة انتشاره
Play
العراق يسجل 7 حالات إصابة باوميكرون وتحذيرات من سرعة انتشاره
06:28 | 2022-01-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.