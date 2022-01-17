قرعة ابطال اسيا تضع القوة الجوية في مجموعة ليست سهلة

ووضعت القرعة ممثل العراق فريق القوة الجوية فيالى جانب أندية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.وضمتمن القرعة، كل من الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الايراني الى جانب (الشارقة الاماراتي أو الزوراء العراقي).بينما جائت باقي المجموعات على النحو التالي:(فولاذ الإيراني، شباب الأهلي الإماراتي، آهال التركمانستاني، الغرافة القطري).(الدحيل القطري، سباهان الإيراني، باختاكور الأوزبكي، التعاون أو الجيش).(السد القطري، الفيصلي السعودي، الوحدات الأردني، بني ياس أو ناساف).ومن المؤمل، أن تنطلق التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا 2022 في آذار المقبل، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في نيسان من العام الحالي.