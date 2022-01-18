لمن صوت قادة ومدربو المنتخبات العربية في جائزة "THE BEST"؟

وتمنح الجائزة بناء على تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية وممثلي وسائل الإعلام للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نسبة تصويت للجماهير في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ونستعرض أصوات الدول العربية من قادة ومدربين، وتجدر الإشارة إلى أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز لم يصوت:
قادة المنتخبات
جزر القمر – نجيب عبدو : نغولو كونتي – كريم بنزيمة – روبيرت ليفاندوفسكي
جيبوتي – يوسف باتيو : كريستيانو رونالدو – نيمار –جورجينيو
مصر – محمد صلاح : جورجينيو –ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي
العراق –أمجد عطوان : نغولو كونتي –ليونيل ميسي – محمد صلاح
الأردن – معتز ياسين : محمد صلاح – ليونيل ميسي –كريم بنزيما
الكويت – بدر المطوع : ليونيل ميسي – محمد صلاح – كريم بنزيما
لبنان – حسن معتوق : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – محمد صلاح
موريتانيا – عبدو با : روبيرت ليفاندوفسكي –محمد صلاح – نغولو كونتي
المغرب – رومان سايس :كريم بنزيمة – ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي
عمان – محسن جوهر : ليونيل ميسي – محمد صلاح – كريم بنزيما
فلسطين – عبد اللطيف البهدري : محمد صلاح –كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكي
قطر – حسن الهيدوس : محمد صلاح –كريم بنزيما – ليونيل ميسي
السعودية – سلمان الفرج : كيفن دي بروين –ليونيل ميسي – محمد صلاح
الصومال – عمر محمد : ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريم بنزيما
تونس – يوسف المساكني : محمد صلاح –كريم بنزيما – ليونيل ميسي
سوريا – عمر السومة : محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – كليان مبابي
الإمارات العربية المتحدة –إسماعيل مطر : محمد صلاح – كريم بنزيما – روبيرت ليفاندوفسكي
اليمن – صادق أحمد : محمد صلاح –ليونيل ميسي – نغولو كونتي